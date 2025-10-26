সাক্ষাৎকার

৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগেই গুিছয়ে রাখুনফাইল ছবি প্রথম আলো

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ১ হাজার ২১৯ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২ নভেম্বর শুরু হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে সকাল ১০টায় মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে।

পরীক্ষার তারিখ ও সময়

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ও ৯ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

পরীক্ষার স্থান

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. ৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) জন্য নির্ধারিত অনলাইন ফরম কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন প্রার্থীরা। কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত অনলাইন ফরম নিম্নে ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত কাগজপত্রসহ মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ৩০ মিনিট আগে জমা দিতে হবে।

২. মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে পূরণ করা BPSC Form-3 আবশ্যিকভাবে জমা দিতে হবে।

৩. প্রাক্‌–চাকরিবৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের ওয়েবসাইট এ যথাসময়ে আপলোড করা হবে। ওয়েবসাইট থেকে প্রাক্‌–চাকরিবৃত্তান্ত যাচাই ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে তিন কপি জমা দিতে হবে।

৪৯তম (বিশেষ) বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ১৯ অক্টোবর। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ প্রার্থী। এ বিশেষ বিসিএসটি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল চলতি বছরের ২১ জুলাই। এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর।

* মৌখিক পরীক্ষার সূচি দেখুন এখানে

