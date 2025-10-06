খবর

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি, নেবে ৪০ জন

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রথম আলো ফাইল ছবি

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সম্প্রতি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৪ পদে নেবে ৪০ জন। ৫ অক্টোবর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা পদগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যার বিবরণ
 ১. সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)
পদসংখ্যা: ২৪
২. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ১২
৩. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ২
৪. সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার)
পদসংখ্যা: ২

ফাইল ছবি প্রথম আলো

আবেদনের বয়সসীমা

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরতদের জন্য বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আরও পড়ুন

চার দিনের কর্মসপ্তাহ: স্বপ্ন, বাস্তবতা না অর্থনীতির ঝুঁকি

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

  • অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরু হবে ১৫ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।

  • আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ নভেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯মিনিট।

  • আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ নভেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট (আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে)।

আবেদন ফি

সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২২৩ টাকা এবং অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের জন্য ৫৬ টাকা।

পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান

নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট ও প্রার্থীর মোবাইল ফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে জানানো হবে।

  • আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আরও পড়ুন

জেন–জিরা ক্যারিয়ারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে কীভাবে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন