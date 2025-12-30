খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: যে যে চাকরির পরীক্ষা স্থগিত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: যে যে চাকরির পরীক্ষা স্থগিত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) সাধারণ ছুটি ও তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এ কারণে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা’, ‘জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী পদের পরীক্ষা’, ‘টিসিবির অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষা’ ও ‘৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা’।
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত, সম্ভাব্য তারিখ ৯ জানুয়ারি
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সরকারঘোষিত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে আগামী ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, স্থগিত হওয়া এই পরীক্ষা আগামী ৯ জানুয়ারি ২০২৬ (শুক্রবার) আয়োজনের একটি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়; জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) সঙ্গে আলোচনা ও তাঁদের মতামত নেওয়ার পর দ্রুতই চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হবে।
৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত
৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ ও ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না, স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ও আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ৪৬তম বিসিএসের অনুষ্ঠেয় মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হলো। স্থগিতকৃত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।’
পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৩১ ডিসেম্বরের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী পদের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে শুধু ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী অন্যান্য তারিখের পরীক্ষা চলমান থাকবে। মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
টিসিবির মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ ৫ জানুয়ারি ২০২৬। পরীক্ষাটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।