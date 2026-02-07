খবর

জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর ১৬তম ও ২০তম গ্রেডের বিভিন্ন পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৫৫ জন সফল প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

পদের নাম ও নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা:

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ১৩ জন

২. হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ০২ জন

৩. অভ্যর্থনাকারী: ০৩ জন

৪. ক্যাশিয়ার: ০১ জন

৫. বিক্রয় সহকারী: ০১ জন

৬. রেকর্ড কিপার: ০১ জন

৭. টেলিফোন অপারেটর: ০১ জন

৮. সাবস্টেশন মেকানিক: ০২ জন

৯. অফিস সহায়ক: ২৮ জন

১০. অফিস সহায়ক/ প্রহরী: ০৩ জন

চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যথাযথভাবে পূরণকৃত পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।

প্রার্থীদের করণীয় ও নিয়োগপ্রক্রিয়া—

পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এ ছাড়া চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়োগপত্র–সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজনে জাদুঘরের প্রশাসন শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।

