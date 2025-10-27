প্রাথমিকের ৫ ক্যাটাগরির ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রাথমিকের ৫ ক্যাটাগরির ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঁচ ক্যাটাগরির ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২৪ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঁচ ক্যাটাগরিতে ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের দপ্তরগুলোতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলো হলো সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও ভান্ডাররক্ষক।
ফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন