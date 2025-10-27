খবর

প্রাথমিকের ৫ ক্যাটাগরির ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরছবি: সংগৃহীত

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঁচ ক্যাটাগরির ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২৪ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঁচ ক্যাটাগরিতে ১৬৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

চাকরির পাশাপাশি যে পাঁচটি কাজ আপনার আয় বাড়াবে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের দপ্তরগুলোতে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলো হলো সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও ভান্ডাররক্ষক।

ফল দেখতে এখানে ক্লিক করুন

আরও পড়ুন

কানাডায় টিউশন ফি ছাড়াই স্কলারশিপ, ৭০০টির বেশি প্রোগ্রাম

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন