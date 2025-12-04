পিএসসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৯০
সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)’ পদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫৯০ জন। বাছাই পরীক্ষার ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা
১. কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর (Substantive) ঘাটতি পাওয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
২. লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তী সময় জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমিশনের ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হবে।
৩. প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
প্রশাসনিক পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ। বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ নভেম্বর ২০২৫।