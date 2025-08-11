৪৮তম বিসিএসের চতুর্থ পর্যায়ে ২৭৯২ জনের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

৪৮তম বিসিএসের চতুর্থ পর্যায়ে ২৭৯২ জনের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ৪৮তম বিসিএসের (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর সহকারী সার্জন পদের লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে। চতুর্থ পর্যায়ে মোট ২৭৯২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৪ আগস্ট থেকে। এ পর্যায়ের পরীক্ষা ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি আজ সোমবার জানিয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও এলাকায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে।
মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি
২৪ আগস্ট ২০২৫ (রোববার): সহকারী সার্জন পদের ১৪৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
২৫ আগস্ট ২০২৫ (সোমবার): সহকারী সার্জন পদের ১৬২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
২৬ আগস্ট ২০২৫ (মঙ্গলবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
২৭ আগস্ট ২০২৫ (বুধবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
২৮ আগস্ট ২০২৫ (বৃহস্পতিবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৩১ আগস্ট ২০২৫ (রোববার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (সোমবার): সহকারী সার্জন পদের ১৬২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (মঙ্গলবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বুধবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (রোববার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (সোমবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (মঙ্গলবার): সহকারী সার্জন পদের ২১৬ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (বুধবার): সহকারী সার্জন পদের ১৬৪ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা।
প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা—
মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের কমিশন ওয়েবসাইট থেকে বিপিএসসি ফরম ১ (BPSC Form-1) ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। এই ফরম এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, সত্যায়িত ছবি, বিএমডিসি কর্তৃক ইস্যুকৃত সাময়িক অথবা স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি ইত্যাদি) মৌখিক পরীক্ষার দিন সংশ্লিষ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার অন্তত ৩০ মিনিট আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত হতে হবে। এ ছাড়া বিপিএসসি ফরম-৩ (BPSC Form-3) অনলাইনে পূরণ করে এর ২ কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।
কোনো প্রার্থীর কাছে ডাকযোগে সাক্ষাৎকারপত্র পাঠানো হবে না। প্রার্থীরা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাঁদের সাক্ষাৎকারপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র ছাড়া মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হবে না।
৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার লিখিত (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষায় ৫ হাজার ২০৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এ অংশ নিয়েছেন ৪১ হাজার ২৫ জন। এই বিসিএস থেকে তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার। পিএসসি আগেই জানিয়েছিল, ৪৮তম বিশেষ বিসিএসে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। আর মৌখিক পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের।