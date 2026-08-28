ওয়ালটন প্লাজায় ২০০ জনের চাকরি, আবেদন যেভাবে

ওয়ালটন প্লাজায় ২০০ জনের চাকরি, আবেদন যেভাবে
ওয়ালটন প্লাজা জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ডেপুটি ম্যানেজার (শোরুম) পদে জনবল নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ২৫ আগস্ট থেকেই আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
ওয়ালটন প্লাজায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির টুকিটাকি
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন প্লাজা
চাকরির ধরন: বেসরকারি চাকরি
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৬
পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (শোরুম)
পদসংখ্যা: ২০০ জন
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছর
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।