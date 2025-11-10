খবর

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময় বাড়ানোর দাবি চাকরিপ্রার্থীদের, ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময় অন্তত দুই মাস বাড়াতে হোক। দাবি মানতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন চাকরিপ্রার্থীরা। ডাকসু ভবন, ঢাবি, ৯ নভেম্বরছবি: সংগৃহীত

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পেছানোর দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার দুপুর ১২টার দিকে লংমার্চ টু পিএসসি কর্মসূচির অংশ হিসেবে আন্দোলনকারীরা সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে অবস্থান নেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর পুলিশ তাঁদের সরে যেতে বললেও চাকরিপ্রার্থীরা সেখানে অবস্থান অব্যাহত রাখেন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করে। এতে কয়েকজন আহত হন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

পরে রোববার সন্ধ্যায় চাকরিপ্রার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন। তাঁরা দাবি জানান, ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সময় অন্তত দুই মাস বাড়াতে হবে। দাবি মানতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন চাকরিপ্রার্থীরা।

সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘এর আগে কোনো বিসিএস পরীক্ষার লিখিত অংশ এত দ্রুত অনুষ্ঠিত হয়নি। আমাদের প্রস্তুতির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। এটি শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি।’

চাকরিপ্রার্থীদের ভাষ্য, পূর্ববর্তী বিসিএসগুলোতে লিখিত পরীক্ষার জন্য তিন থেকে ছয় মাস সময় দেওয়া হলেও এবার তা মাত্র ৪০ দিন। তাঁদের মতে, এতে মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ব্যাহত হতে পারে।

ছবি: সংগৃহীত

এ বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য এক বছরের মধ্যে একটি বিসিএস শেষ করা। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। লিখিত পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা নেই। প্রশ্নপত্রের মান উন্নত করা হবে এবং সবাই সমান সুযোগ পাবে।’

উল্লেখ্য, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

