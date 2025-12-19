ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের শনিবারের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের শনিবারের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে আজ শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর ২০২৫) বলা হয়েছে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ২০-১২-২০২৫ তারিখ শনিবার অনুষ্ঠেয় সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষাটি অনিবার্য কারণবশত নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।
পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় শিগগিরই এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ও প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।