১৮তম বিজেএস পরীক্ষা ২০২৫: ডোপ টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় ১৮তম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০২৫-এর ফলাফলের ভিত্তিতে সিভিল জজ পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে। মোট মনোনীত প্রার্থী: ২০০ জন।
ডোপ টেস্টের সময়সূচি—
তারিখ ও সময়: ১২.১০.২০২৬ (সোমবার), সকাল ৯টা
প্রার্থী: সব প্রার্থী (২০০ জন)।
স্থান: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি—
তারিখ ও সময়: ১৭.১০.২০২৬ (শনিবার), সকাল ৯টা
স্থান ও রোল নম্বর বণ্টন—
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা: মেধাক্রম ১ থেকে ৭০তম পর্যন্ত (৭০ জন)।
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা: মেধাক্রম ৭১ থেকে ১৪০তম পর্যন্ত (৭০ জন)।
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা: মেধাক্রম ১৪১ থেকে ২০০তম পর্যন্ত (৬০ জন)।
প্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলি—
*প্রবেশপত্র ছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে BJS Online Registration System থেকে প্রিন্ট করে নিতে হবে।
*ডোপ টেস্ট নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান থেকেই সম্পন্ন করতে হবে।
*স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশিত অন্য পরীক্ষাগুলো (CBC, RBS/FBS, HBsAg, VDRL, HIV, Urine for RE, CXR PA View, Blood group & Rh typing, Ophthalmological test) স্বাস্থ্য পরীক্ষার দিনের পূর্বেই যেকোনো সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
*সব স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে দাখিল করা বাধ্যতামূলক।