ব্র্যাকে চাকরির সুযোগ, ১ বছরের অভিজ্ঞতা আবেদন
বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রামে (বিএইচপি) ‘ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহীরা আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ৮ জানুয়ার ২০২৬–এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক
পদের নাম: ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট
বিভাগ: ব্র্যাক হেলথ প্রোগ্রাম (বিএইচপি), প্রকল্প কর্মী
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
আবেদনের যোগ্যতা—
এসএসসি পাস হতে হবে
বেসরকারি সংস্থায় কাজের দক্ষতা থাকতে হবে
ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬;