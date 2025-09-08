মেট্টোরেলের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, চাকরি পেলেন ৮০ জন

মেট্টোরেলের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ, চাকরি পেলেন ৮০ জন
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার এর শূন্য পদে নিয়োগের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সোমবার ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
ডিএমটিসিএলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১–এর আওতায় সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার এর শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা এবং ২৯-৩০ আগস্ট অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৮০ জন প্রার্থী। সেমি স্কিল্ড মেইনটেইনার পদে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর https://surl.li/tpitid ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
বিস্তারিত: www.dmtcl.gov.bd