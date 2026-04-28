বান্দরবানে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ২ মে ২০২৬ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল ২০২৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হলো।

এর আগে ২৩ এপ্রিল সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

