ব্র্যাকে ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিতে ‘ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে এক বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ২ মে ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রি। সব পরীক্ষায় সিজিপিএ ন্যূনতম ২.৫ /সমমান থাকতে হবে।
যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল
ব্র্যাকের মাঠ কার্যালয় (বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে)।
বেতন ও সুযোগ-সুবিধা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
নির্ধারিত মাসিক বেতনের সঙ্গে বার্ষিক উৎসব ভাতা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোটরসাইকেল ভাতা, ভাষা ভাতা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইনসেনটিভ, পারফরম্যান্স বোনাস ও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
আবেদনের নিয়ম
careers.brac.net বা bdjobs.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২ মে ২০২৬
