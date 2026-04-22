ব্র্যাকে ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্র্যাকে এই চাকরিতে আবেদনের শেষ তারিখ ২ মে ২০২৬ছবি: ব্র্যাকের ওয়েবসাইট থেকে

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিতে ‘ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে এক বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ২ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রি। সব পরীক্ষায় সিজিপিএ ন্যূনতম ২.৫ /সমমান থাকতে হবে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কর্মস্থল

ব্র্যাকের মাঠ কার্যালয় (বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে)।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

নির্ধারিত মাসিক বেতনের সঙ্গে বার্ষিক উৎসব ভাতা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোটরসাইকেল ভাতা, ভাষা ভাতা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইনসেনটিভ, পারফরম্যান্স বোনাস ও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আবেদনের নিয়ম

careers.brac.net বা bdjobs.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২ মে ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায় https://careers.brac.net/jobs/মযনজমনট-অযসসযট-পরগত-মইকরফইনযনস-করমসচ-2711?bulk=false

