খবর

চাকরির পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রতারণার চেষ্টা, আর্থিক লেনদেনে বিরত থাকার আহ্বান ইউজিসির

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অধীন ৫, ৬ ও ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের বাছাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বাছাই পরীক্ষায় চাকরির প্রলোভনে আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকতে পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছে ইউজিসি।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চাকরি দেওয়ার নামে কোনো ব্যক্তি বা চক্র যদি আর্থিক লেনদেনের প্রলোভন দেখায়, তবে তাতে জড়ানো থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে। এ ধরনের অনৈতিক, অবৈধ ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের দায়ভার কমিশন কোনোভাবেই গ্রহণ করবে না।

ইউজিসি আরও জানায়, চাকরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়ে অর্থ দাবি করা সম্পূর্ণ প্রতারণা। পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ মেধা ও নিয়মনীতি মেনে প্রকাশ করা হবে। এ ধরনের প্রতারণার ফাঁদে কেউ পড়লে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কিংবা ইউজিসিকে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যসহ জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

