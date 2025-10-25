খবর

সরকারি চাকরিতে কোটাসহ ৫ দফা দাবিতে প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্বতন্ত্র ২% কোটা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ৫% স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধী কোটার দাবি চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদেরছবি: প্রথম আলো

সরকারি চাকরিতে কোটাসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরা। ‘চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদ’ ব্যানারে ১৯ অক্টোবর থেকে এ কর্মসূচি পালন করছেন প্রায় ৬০ জন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্বতন্ত্র ২% কোটা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ৫% স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধী কোটার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্য দাবিগুলো হলো—নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বিশেষ নিয়োগ প্রদান, বিদ্যমান অভিন্ন জাতীয় শ্রুতলেখক নীতিমালা সংশোধন, পিএইচটি সেন্টারগুলোর শূন্য পদে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা এবং চাকরির বয়সসীমা ৩৫ বছর করা।

আন্দোলনকারীদের একজন আলিফ হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০১৮ সালে কোটা বাতিলের পর থেকেই আমরা আন্দোলন করছি। বিগত সরকারের সময়েও আমরা বৈষম্যের স্বীকার হয়েছি, এখনো হচ্ছি। পাঁচ দিন ধরে রোদে পুড়ছি এখানে, কেউ খোঁজও নেয়নি।’

অপর একজন আন্দোলনকারী মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘সমাজকল্যাণ উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও তিনি কোনো সমাধানের আশ্বাস দেননি। আমরা একাধিকবার সচিবালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। এতগুলো সংস্কার কমিশন হয়েছে, কিন্তু প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো কমিশন হলো না।’

সরকারি চাকরিতে কোটাসহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরা
ছবি: প্রথম আলো

১৯ অক্টোবর উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশি বাধার মুখে সরে আসেন তাঁরা। এর পর থেকে রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।

