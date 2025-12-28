খবর

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪ ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪ ক্যাটাগরির পদের নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর ২০২৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

লিখিত পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭৭ জন প্রার্থী। ফার্মাসিস্ট পদে ৪৬, হোমিওপ্যাথ ১০, লাইব্রেরি সহকারী পদে ১৬ এবং লাইনো মেশিনম্যান পদে ৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএস প্রদান করা হবে।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা দেখতে ভিজিট করুন এই ঠিকানায়।

