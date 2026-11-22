নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৭১৫০
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে বিপুলসংখ্যক প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কী কী
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স (১০ম গ্রেড)
নির্বাচিত মোট প্রার্থী: ৭,১৫০ জন
পরীক্ষার ধরন: বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ)
পরবর্তী ধাপ: লিখিত পরীক্ষা (লিখিত পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে)
বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর কমিশনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা হবে।
*ফলাফল দেখুন এখানে
https://bpsc.gov.bd/pages/psc-exams/স্বাস্থ্য-সেবা-বিভাগের-অধীন-নার্সিং-ও-মিডওয়াইফারি-অধিদপ্তরের-সিনিয়র-স্টাফ-নার্স-১০ম-গ্রেড-পদে-বাছাই-mcq-type-পরীক্ষার-ফলাফল-37q6vv-6b02ca671fa7480db953a417