সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, আবেদন সুযোগ আর দুই দিন

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রথম আলো ফাইল ছবি

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ব্যাংকটির এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও) বিভাগ রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগের এ আবেদন করা যাবে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এ পদে কেউ চাকরি পেলে মাসিক বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

একনজরে চাকরি—

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি

প্রকাশের তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার

বিভাগ: এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও)

পদসংখ্যা: নির্ধারত নয়

আবেদন করার মাধ্যম: অনলাইন

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তৃতীয় বিভাগে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ১০ বছর

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৩ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

