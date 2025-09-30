ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে চেইনম্যান পদের প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা ১৭ অক্টোবর
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের চেইনম্যান পদের প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার মোট ৯টি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পদের নাম
চেইনম্যান
পরীক্ষার তারিখ ও সময়
১৭ অক্টোবর ২০২৫।
সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা।
কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা
১। ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, মাতুয়াইল, ডেমরা রোড, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২।
২। মাইলস্টোন কলেজ দিয়াবাড়ি, সেক্টর-১১, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
৩। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল কলোনি, ঢাকা-১০০০।
৪। খিলগাঁও মডেল কলেজ, ব্লক-সি, ৭২১/১, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯।
৫। খিলগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৭১১/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
৬। খিলগাঁও গভ: কলোনি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, প্লট-৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৯২৩, ৯২৪, ব্লক-সি, খিলগাঁও, ঢাকা।
৭। সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ৭০/৩, দক্ষিণ বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।
৮। তেজগাঁও মডেল হাইস্কুল, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৯। বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।