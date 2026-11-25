ইউআইইউতে ১০৭ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ক্যারিয়ার ফেয়ার অনুষ্ঠিত
ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) ডিরেক্টরেট অব ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের (ডিসিসিএসএ) উদ্যোগে দিনব্যাপী রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস প্রেজেন্টস ‘ইউআইইউ ন্যাশনাল ক্যারিয়ার ফেয়ার ২০২৬’ আজ বুধাবর (২৫ নভেম্বর ২০২৬) ইউআইইউ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
ক্যারিয়ার ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং ইউনাইটেড গ্রুপের চিফ অ্যাডভাইজার হাসান মাহমুদ রাজা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাইনুদ্দীন হাসান রশীদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউর উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম মিয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য আখতার মাহমুদ রানা এবং ইউনাইটেড গ্রুপের এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজামউদ্দীন হাসান রশীদ।
মেলায় ব্যাংকিং, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, করপোরেট, তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), পাওয়ার ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং ফার্মাসিউটিক্যালসহ বিভিন্ন খাতের ১০৭টি স্বনামধন্য দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন চাকরির পাশাপাশি ইন্টার্নশিপ মিলিয়ে প্রায় ১০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে।
দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গ্র্যাজুয়েটদের জন্য উন্মুক্ত এ আয়োজনে প্রায় ২০ হাজার চাকরিপ্রত্যাশী অংশ নেন। তাঁরা সরাসরি নিয়োগকর্তাদের কাছে সিভি জমা দেওয়ার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।
প্রধান অতিথি হাসান মাহমুদ রাজা বলেন, শিক্ষার্থীরাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই সবার আগে তাদের মানবিক ও উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। তারা যদি চেষ্টা করে, তাহলে অবশ্যই সেরাদের কাতারে পৌঁছাতে পারবে।
বিশেষ অতিথি মাইনুদ্দীন হাসান রশীদ বলেন, নিজেদের মধ্যে মানবিক গুণাবলির চর্চা করতে হবে। কারণ, শিক্ষার্থীরা যদি মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করতে পারে, তাহলে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় তারা সম্মানিত হবে।
সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম মিয়া বলেন, এই ক্যারিয়ার ফেয়ার শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠন, যুগোপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা এবং ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
দিনব্যাপী চলা এ আয়োজনে ওয়ান ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, গিগাবাইট, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, এরনা, এমজিআই, ইউনাইটেড গ্রুপ, ব্র্যাক, এসিআই, স্কয়ার, প্রাণ, বিকাশ, ম্যারিকো, অ্যাপেক্স ও রেনাটাসহ অনেক দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে ইউআইইউ’র ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রত্যাশী এবং বিভিন্ন করপোরেট সেক্টরের অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।