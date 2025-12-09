খবর

সহকারী উপজেলা

থানা শিক্ষা অফিসার পদে ৮৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের হার্ডকপি জমা না দেওয়ায় ৮২ জন, ছাড়পত্র জমা না দেওয়ায় ৩ জন এবং ছাড়পত্র বিলম্বে জমা দেওয়ায় ১ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭

বাতিল করা প্রার্থীদের রোল নম্বর দেখতে ভিজিট করুন এই ঠিকানায়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কোটায় পূরণযোগ্য ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার’ পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন