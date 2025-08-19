থানা শিক্ষা অফিসার পদের পরীক্ষাকেন্দ্র-আসনবিন্যাস প্রকাশ
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি ও আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়
বাছাই পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা ধরে চলবে। পরীক্ষার মোট নম্বর ১০০।
পরীক্ষার কেন্দ্র
ঢাকার মোট ৫২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনাবলি
১. পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই সকাল ১০টা ৩০–এর মধ্যে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। কালো কালির বলপেন ও প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।
২. একজন পরীক্ষার্থী একই রং ও সেটের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পাবেন। পরীক্ষার্থীরা এটি মিলিয়ে নেবেন।
৩. পদগুলো শুধু বিভাগীয় কোটায় পূরণযোগ্য প্রার্থীদের জন্য। অনলাইনে আবেদনকারীদের মধ্যে যাঁরা বিভাগীয় প্রার্থী নন, তাঁদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
৪. পরীক্ষার্থীরা কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
৫. প্রবেশপত্র ও নির্ধারিত হল/কক্ষ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না।
৬. পরীক্ষাকেন্দ্রে বই-পুস্তক, ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক কার্ড/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ ডিভাইস, গয়না, ব্যাগ এবং কোনো যোগাযোগ যন্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।
৭. পরীক্ষার সময় কানের ওপর কোনো আবরণ রাখা যাবে না; কান খোলা রাখতে হবে। হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শপত্রসহ পরীক্ষার আগে কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে।
৮. পরীক্ষায় নকল বা অসদাচরণ করলে অথবা এতে সহায়তা করলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩–এর ধারা-১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।
৯. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও বৃত্ত পূরণে কোনো কাটাকাটি, ফ্লুইড ব্যবহার বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।
১০. দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের শ্রুতলেখকদের ক্ষেত্রে ১০ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে এবং অন্য প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে।
১১. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী কোনো পরীক্ষার্থীর আবেদনপত্রে গুরুতর (substantive) ত্রুটি ধরা পড়লে পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে ওই পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।