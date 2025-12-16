খবর

বস্ত্র অধিদপ্তরের ২ পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বস্ত্র অধিদপ্তরের ১৮ থেকে ২০তম গ্রেডের ২ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৫ জন এবং অফিস সহায়ক পদে ৬৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও বিস্তারিত

*পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা
পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
*পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা
পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
*পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ২টা
পদের নাম: অফিস সহায়ক
*পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২টা
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পরীক্ষার কেন্দ্র: বস্ত্র অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা) ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

১.

মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদির মূল কপি প্রদর্শন এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি জমা প্রদান করতে হবে।
ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা–সম্পর্কিত সব ধরনের মূল/সাময়িক সনদ।
খ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ।
গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ।
ঘ) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ।
২. মৌখিক পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে।
৩. মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ভ্রমণ বা দৈনিক ভাতা (টিএ/ডিএ) প্রদান করা হবে না।
গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৬৮ জন এবং অফিস সহায়ক পদে ৭০ জন উত্তীর্ণ হন।

