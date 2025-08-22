অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনে চূড়ান্ত উত্তীর্ণদের নতুন নির্দেশনা এনটিআরসিএর

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধনে চূড়ান্ত উত্তীর্ণদের নতুন নির্দেশনা এনটিআরসিএর
অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডুপ্লিকেট-সংশোধিত ই-প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোডের সময় বাড়ানো হবে। শিগগিরই এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) এক বিজ্ঞপ্তিতে বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। এ নির্দেশনা ইতিমধ্যে এনটিআরসিএর টেকনিক্যাল সহযোগী প্রতিষ্ঠান টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে পাঠানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩–এ চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র পুনরায় ডাউনলোড-সংশোধন করার জন্য যেসব প্রার্থী আবেদন করেছেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে যাঁরা ডুপ্লিকেট-সংশোধিত ই-প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোড করতে পারেননি, তাঁদের ডাউনলোডের সুযোগ দিয়ে সময় বর্ধিত করা হবে। বিষয়টি পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।