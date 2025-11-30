নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাকরির পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাকরির পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড) পদের পরীক্ষার্থীদের বাছাই (MCQ Type) পরীক্ষা আগামী ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বাছাই পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি আসন বিন্যাস ও নির্দেশাবলি প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড)
সময়সূচি
৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা;
কেন্দ্র
১. আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০০০০০১–৩০০০৩৮
২. ৭১ মিলনায়তন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩০০০৪০–৮০০১০০
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. কমিশনের ওয়েবসাইট অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্রসহ অনলাইনে আবেদনকারী পরীক্ষার্থীরা সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড) পদের বাছাই (MCQ Type) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২. বেলা ২টায় নির্ধারিত পরীক্ষার হলের কক্ষে প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।
৩. বেলা ২টা ৩০ মিনিটের পর পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
৪. পরিদর্শকেরা উত্তরপত্র সংগ্রহ করে বুঝে নেওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করবেন। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র নিয়ে যাবেন।