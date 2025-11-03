ইউরোপে পাইলটদের বেতন কোন দেশে কত
ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বেতনের পেশার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে পাইলট। ফ্রান্সে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ মাসিক বেতনের পেশা। জার্মানিতে জটিল ভূমিকার পাইলটেরা মাসে ২৮ হাজার ৯৬ ইউরো উপার্জন করেন। যুক্তরাজ্যে পূর্ণকালীন পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা মধ্যম আয়ে পঞ্চম স্থানে। ডেনমার্কে ২০২৩ সালে মাসিক বেতন ১৩ হাজার ৫২৩ ইউরো, দেশটির হিসাবে সপ্তম সর্বোচ্চ বেতন।
অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বেতনের বৈচিত্র্য
পাইলটদের বেতন দেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। যুক্তরাজ্যে বেতন শুরু হয় বছরে ৫৪ হাজার ২৮৩ ইউরো (৪৭,০০০ পাউন্ড) থেকে, অভিজ্ঞ পাইলটদের জন্য এটি প্রায় ১ লাখ ৭৩ হাজার ২৪৩ ইউরো (১ ইউরো সমান ১৪১ টাকা ৭৭ পয়সা, ২২ অক্টোবর ২০২৫ হিসাবে) পর্যন্ত হতে পারে, জানিয়েছে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ক্যারিয়ার্স সার্ভিস।
ইআরআই অর্থনৈতিক গবেষণা ইনস্টিটিউট জানায়, আট বছরের বেশি অভিজ্ঞতার পাইলটরা এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞ পাইলটের চেয়ে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ বেশি আয় করেন। অর্থাৎ অভিজ্ঞ পাইলটরা প্রায় তিন গুণ বেশি উপার্জন করেন।
দেশভিত্তিক তথ্য
যুক্তরাজ্য
২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এএনএসের তথ্যানুসারে, পূর্ণকালীন ‘এয়ারক্রাফট পাইলট ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার’-এর বার্ষিক আয় প্রায় ৯৫ হাজার ২৪০ ইউরো (৮০,৪১৪)। ইআরআইয়ের মতে, গড় বার্ষিক বেতন ৯০ হাজার ২৫৩ ইউরো (৭৮,১৪৬ পাউন্ড), লন্ডনের জন্য ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৬২ ইউরো (১০০,০৬০ পাউন্ড)।
জার্মানি
জার্মানির ফেডারেল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসের তথ্যমতে, গড় মাসিক বেতন ১২ হাজার ৫৬৬ ইউরো (বার্ষিক ১,৫০,৭৯২ ইউরো)। মধ্যম আয় ১০ হাজার ২০৭ ইউরো (বার্ষিক ১,২২,৪৮৪ ইউরো), অভিজ্ঞ ও বিশেষায়িত পাইলটদের ক্ষেত্রে তা ৩ লাখ ৪২ হাজার ৭২ ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। ইআরআইয়ের তথ্য অনুসারে, এক থেকে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলটের গড় বেতন ৭৩,৭৮৫ ইউরো, আট বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলটদের জন্য ১ লাখ ৩২ হাজার ১১৭ ইউরো।
ফ্রান্স
INSEE জানায়, ‘সিভিল এভিয়েশন টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ফ্লাইট অফিসার’দের গড় মাসিক বেতন ৯ হাজার ৩০০ ইউরো (বার্ষিক ১,১১,৬০০ ইউরো)। ERI অনুসারে, অভিজ্ঞ পাইলটদের জন্য গড় বেতন ১ লাখ ৯ হাজার ২৯২ ইউরো।
সুইডেন
স্ট্যাটিস্টিকস সুইডেন জানায়, মাসিক গড় বেতন ৬ হাজার ৪৯২ ইউরো (বার্ষিক ৭৭,৯০৪ ইউরো)। ERI অনুসারে, অভিজ্ঞ পাইলটদের বেতন ১ লাখ ৪৯৯ ইউরো পর্যন্ত হতে পারে, শুরু হয় ৫৬ হাজার ১২৫ ইউরো থেকে।
শীর্ষে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপ
পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে পাইলটদের বেতন তুলনামূলকভাবে বেশি। বেলজিয়ামে গড় বেতন ১ লাখ ১০ হাজার ৪২৪ ইউরো, আয়ারল্যান্ডে ১ লাখ ৮ হাজার ৭ ইউরো। Ryanair জানায়, ক্যাপ্টেনরা প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার ইউরো পর্যন্ত আয় করতে পারেন। অস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ডসেও বেতন এক লাখ ইউরো ছাড়িয়ে যায়।
ইতালি ও স্পেনের গড় বেতন যথাক্রমে ৮০ হাজার ৪২৭ ইউরো ও ৭৭ হাজার ২৬৯ ইউরো।
পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে বেতন তুলনামূলক কম
পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের পাইলটরা তুলনামূলকভাবে কম বেতন পান। পর্তুগালে গড় ৬০ হাজার ০৫৪ ইউরো, গ্রিসে ৫৬ হাজার ৫২৩ ইউরো, পোল্যান্ডে ৫০ হাজার ইউরো, চেকিয়ায় ৪৭ হাজার ৯৭৪ ইউরো, রোমানিয়ায় ৩২ হাজার ২৯৯ ইউরো। তবে আট বছরের বেশি অভিজ্ঞতা থাকলে রোমানিয়ায় ৪০ হাজার ইউরো পর্যন্ত বেতন হতে পারে।
পাইলট–সংকটে বেতন বাড়ছে
অনেকের স্বপ্ন পাইলট হওয়ার, তবে এটি যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ। ইউরো নিউজের খবরে বলা হয়েছে, পাইলট প্রশিক্ষণের খরচ প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। সুইজারল্যান্ডের জাতীয় এয়ারলাইন সুইস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, চলমান পাইলট–সংকটের কারণে অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৪০০ ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের বিএএ (BAA) ট্রেনিং এভিয়েশন একাডেমি জানায়, বিশ্বজুড়ে পাইলটের অভাবের কারণে বেতন বাড়ছে। পূর্বাভাস—২০৩২ সালের মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার পাইলটের ঘাটতি হতে পারে, যার মধ্যে ইউরোপে প্রায় ১৯ হাজার পাইলটের অভাব হবে।