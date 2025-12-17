শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং ১০টি আদালতের ‘প্রসেস সার্ভার, জমাদার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তাপ্রহরী’ পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার ছিল। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষা স্থগিতকরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করা হবে। পরীক্ষার নতুন তারিখ পরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।