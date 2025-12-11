নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চাকরির মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ‘ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড শিপ সার্ভেয়ার’ (গ্রেড-৬) পদের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চারটি শূন্য পদে (একটি স্থায়ী ও তিনটি অস্থায়ী) সরাসরি নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষা ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। হাইকোর্ট বিভাগে করা রিট পিটিশনের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো তথ্য বিপিএসসির ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd](http://www.bpsc.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।