আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজে নিয়োগ
আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজে উপাধ্যাক্ষসহ ১০ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অধ্যক্ষ
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. উপাধ্যক্ষ
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. অধ্যাপক
বিভাগ: অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন, গাইনি অ্যান্ড অবস, ইএনটি, অ্যানেসথেসিওলজি, নিউরোসার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক, পেডিয়াট্রিক সার্জারি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৪. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: অ্যানাটমি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, মেডিসিন, পেডিয়াট্রিক, ইএনটি, ডারমাটোলজি, অর্থোপেডিকস, রেডিওলজি, সাইকিয়াট্রিকস, ইউরোলজি, নিউরোসার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৫. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: অ্যানাটমি, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি, ইএনটি, ইউরোলজি, চক্ষু, সাইকিয়াট্রিকস, রেডিওলজি, অ্যানেসথেসিওলজি, রাড ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, নিউরোসার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৬. আরপি/আরএস
বিভাগ: মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি অ্যান্ড অবস
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৭. রেজিস্ট্রার
বিভাগ: চক্ষু, ইএনটি, অর্থোপেডিকস
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৮. সহকারী রেজিস্ট্রার
বিভাগ: মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু, ইএনটি, গাইনি অ্যান্ড অবস।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডডিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) থাকতে হবে।
৯. লেকচারার (সব বিভাগ)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমঅ্যান্ডভিসি ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ আইন ২০২২ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।
১০. ল্যাবরেটরি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
বিভাগ: ফিজিওলজি, প্যাথলজি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি বা ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি পাস থাকতে হবে।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের নিয়ম
উপরিউক্ত পদগুলোর বিপরীতে আগ্রহী প্রার্থীদের সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জীবনবৃত্তান্ত, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয়তার সনদসহ ডাকযোগে বা সরাসরি অথবা ই-মেইলে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ, প্লট: ৩, বেড়িবাঁধ–সংলগ্ন, সেক্টর: ১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ ডিসেম্বর ২০২৫