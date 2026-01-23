খবর

প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ, মৌখিক পরীক্ষায় যে যে কাগজ প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় যে যে কাগজ প্রয়োজন হবে, তা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরপ্রথম আলো ফাইল ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। জেলা পর্যায়ে এই অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিষয়ক নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিষয়ক নির্দেশনা

১. অনলাইনে আবেদনের আপলোডকৃত ছবি।

২. আবেদনের কপি।

৩. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ; জাতীয় পরিচয়পত্র; লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র।

৪. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী প্রার্থীর ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও মুক্তিযোদ্ধার সাথে সম্পর্ক সনদের সত্যায়িত কপি।

৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী (সুবর্ণ নাগরিক কার্ডধারী) ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীর ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ।

৬. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা হলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচিতি বিষয়ক সনদ।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র ন্যূনতম ৯ম গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে জমা দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

