সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৪৫ প্রধান শিক্ষককে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করেছে সরকার

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়: ৪৫ প্রধান শিক্ষককে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করেছে সরকার
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫ প্রধান শিক্ষককে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সেবিকা সুলতানার সই করা আদেশে বলা হয়, ২০১৮ সালে ৪৫ জন প্রধান শিক্ষক উচ্চতর গ্রেডের দাবিতে হাইকোর্টে রিট করে (নম্বর ৩২১৪/২০১৮)। ওই রিটের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের করা সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল (নম্বর ৩৫৬৪/২০১৯) এবং পরবর্তী সিভিল রিভিউ পিটিশন (নম্বর ১২৪/২০২২) নিষ্পত্তির পর আপিল বিভাগ প্রধান শিক্ষকদের পক্ষে রায় দেন।
এরপর অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবরের মতামতের ভিত্তিতে ৪৫ জন রিট আবেদনকারীর পদোন্নতির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। তাঁদের বিদ্যমান ১১তম গ্রেড থেকে সরকারি বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।
অন্যদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছেন, আদালতের রায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় দ্রুতই সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করার আদেশ পাঠানো হবে।
১০ম গ্রেডে বেতন স্কেল ১৬০০০–৩৮৬৪০ টাকা।