খবর

বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময়কে ভাগ করে নিতে হবে প্রার্থীদেরছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল–যান্ত্রিক)’ পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এ পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনাসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

আরও পড়ুন

১৫৫৪ পদের সিনিয়র অফিসার নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

পরীক্ষার সময়সূচি—
তারিখ ও সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা
কেন্দ্র: বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
২. মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্ট ওয়াচ, যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস, গহনা বা ব্যাগ সঙ্গে আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে; কানে কোনো আবরণ রাখা যাবে না।
৪. শ্রুতিলেখক প্রয়োজন হলে বা হিয়ারিং এইড ব্যবহারের অনুমতি চাইলে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫–এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এইচআরডি-১ বিভাগে আবেদন করতে হবে।
৫. পরীক্ষাকেন্দ্রে চেকিং সম্পাদনের জন্য পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে উপস্থিত থাকতে হবে। সকাল ৯টায় মূল ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।
৬. যাঁরা ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করেছেন, তাঁরা প্রয়োজনে ২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ওয়েবসাইট থেকে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। নতুন কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন