খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২টি আবেদন বাতিল
খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদে ১৪২টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে। একই ব্যক্তি একাধিক পদে আবেদন করার কারণে তাঁদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
২৫ ক্যাটাগরির ১৭৯১টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে চলতি বছরের ২৮ জুলাই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে খাদ্য অধিদপ্তর। চতুর্থ পর্যায়ে উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদে আবেদন করে ৪,৭৮,৫৬১ জন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৮–এর ‘৪’ শর্তে কোনো প্রার্থী একই পদে একবারের বেশি আবেদন করতে পারবেন না বলে উল্লেখ করা হয়।
বাতিলকৃত প্রার্থীদের তালিকা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।