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সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের সুবিধার্থে রংপুরে পিএসসির আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রংপুরে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) সচিবালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র চালু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তিনি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

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রংপুরে পিএসসির এই কেন্দ্র চালুর ফলে স্থানীয় ও আশপাশের অঞ্চলের সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা এবং প্রশাসনিক সেবা কার্যক্রম সহজ হবে। এতে এই অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার ভোগান্তি অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিএসসির সদস্য অধ্যাপক এ এস এম গোলাম হাফিজ, পিএসসি সচিবালয়ের সচিব ফজলুর রহমান, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

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এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া আজ রোববার পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন।

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