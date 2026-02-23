৪৫তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় উত্তীর্ণদের সনদ জমার নির্দেশ

৪৫তম বিসিএসে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় উত্তীর্ণদের সনদ জমার নির্দেশ
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ৪৫তম ব্যাচে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২২-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন থেকে সাময়িকভাবে প্রকাশিত ফলাফলে যেসব প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত ছক পূরণ করে প্রয়োজনীয় সনদ ও রেকর্ডপত্র আগামী ২ মার্চের মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
গত বছরের ২৭ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়। এ পরীক্ষায় ১ হাজার ৮০৭ জন প্রার্থী সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন।