এবার অনশন শুরু করলেন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
দাবি পূরণ না হওয়ায় এবার অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরাছবি: প্রথম আলো

দাবি পূরণ না হওয়ায় এবার অনশন কর্মসূচি শুরু করেছেন চাকরিপ্রত্যাশী প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটরা। গতকাল বুধবার রাত ১১টায় ৫ জন আন্দোলনকারী রাজু ভাস্কর্যের সামনে অনশন শুরু করেন। গত ১৯ অক্টোবর থেকে একই স্থানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন তাঁরা।

১৯ অক্টোবর থেকে বেশ কয়েকবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা করেন আন্দোলনকারীরা। প্রতিবারই শাহবাগে পুলিশি বাধার মুখে আটকে যেতে হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় আবারও যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা করলে শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। তাঁরা সেখানেই রাস্তায় বসে পড়েন। পরে অনশনকারীরাও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হন।

অনশনকারীদের একজন ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘আমরা ১৯ দিন ধরে রাস্তায়। রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, কেউ আমাদের কথা ভাবে না। মারও খেয়েছি। আমাদের আর কিছু হারানোর নেই। আমরা মরে গেলেও সরকার আমাদের কথা ভাববে কি না, জানি না। আমরা অনশন চালিয়ে যাব।’

প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদের পাঁচ দফা দাবি হলো প্রধান উপদেষ্টার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতি দুই বছর পরপর বিশেষ নিয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিদ্যমান অভিন্ন জাতীয় শ্রুতলেখক নীতিমালা সংশোধন করা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠদানসংক্রান্ত সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম ও পিএইচটি সেন্টারগুলোর শূন্য পদগুলো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সংরক্ষণ করে বিশেষ নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং সরকারি চাকরিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবেদনযোগ্য বয়সসীমা ৩৫ বছর নির্ধারণ করা।

