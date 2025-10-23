খবর

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ‘সহকারী পরিচালক’ পদে পিএসসির মনোনয়ন

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)ফাইল ছবি

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের ‘সহকারী পরিচালক’ (৯ম গ্রেড) পদে অপেক্ষমাণ মেধাতালিকা থেকে এক প্রার্থীকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

নির্দেশনা

১. প্রার্থীর দাখিলকৃত সব তথ্য ও সনদের সত্যতা যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত নিয়োগ দেবে কর্তৃপক্ষ।

২. সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীর পরবর্তীকালে কোনো যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য (substantive) ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থীর সাময়িক মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও যথাযথ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগের পূর্ববর্তী জীবনবৃত্তান্ত যাচাইয়ের পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করবে।

আরও পড়ুন

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন