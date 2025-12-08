ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পেশকার পদে প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার)। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে লিখিত পরীক্ষা।
গত ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো হলো—
১. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
২. ধানমন্ডি গভমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।
৩. সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৪. তেজগাঁও আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৪৪৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের গত ২৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষায় ব্যবহৃত রঙিন প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না।
*রোল নম্বরসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে
https://dlrs.gov.bd/sites/default/files/files/dlrs.portal.gov.bd/notices/00f1fe15_c8ab_4906_9251_e580952c0190/2025-12-08-10-55-b2ae6b6c1ca229411a615f74b81659bf.pdf