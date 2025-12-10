খবর

১৫৫৪ সিনিয়র অফিসার পদে চাকরি, প্রিলিমিনারির ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৫,০০৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি : চাকরি–বাকরি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সমন্বিতভাবে ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’–এর ১৫৫৪ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৫ হাজার ৩ জন। গতকাল মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ) (৯ম গ্রেড)

পদসংখ্যা: ১৫৫৪

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ: ১৫,০০৩ জন

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।

আরও পড়ুন

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭

লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও আসনবিন্যাস বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে যথাসময়ে অবহিত করা হবে।

২. লিখিত পরীক্ষার জন্য পৃথক কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রিলিমিনারি (MCQ) পরীক্ষার প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সুশৃঙ্খলভাবে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পর কোনো পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।

আরও পড়ুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

৪. প্রবেশপত্র (০১ কপি) ব্যতীত কোনো ধরনের কাগজ, বই, মানিব্যাগ, বোতল, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, ইলেকট্রনিক কার্ড (স্মার্ট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা অনুরূপ অন্য কোনো কার্ড), ডিজিটাল/স্মার্টওয়াচ বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

৫. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

আরও পড়ুন

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস প্রকাশ, দেখুন নম্বর বণ্টন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন