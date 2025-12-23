সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসংক্রান্ত অধ্যাদেশের সংশোধন জারি

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসংক্রান্ত অধ্যাদেশের সংশোধন জারি
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালে সরকারি চাকরিতে বয়স ৩২ করার ঘোষণা দেয় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। পরে অধ্যাদেশও জারি করা হয়। এবার সেই অধ্যাদেশে সংশোধন এনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর ২০২৫) জারি করা সংশোধিত অধ্যাদেশে মূলত কয়েকটি জায়গা থেকে ‘আধা স্বায়ত্তশাসিত’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে একটি ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।
সংশোধিত গেজেটে বলা হয়েছে, ‘সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাগুলো সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নং অধ্যাদেশ) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:- সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। এ অধ্যাদেশ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।’
২০২৪ সালের ১১ নম্বর অধ্যাদেশের পূর্ণাঙ্গ শিরোনামের সংশোধনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ‘সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর এই অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামে উল্লিখিত ‘আধা স্বায়ত্তশাসিত’ শব্দগুলো ও চিহ্নগুলো বিলুপ্ত হইবে।’
২০২৪ সালের ১১ নং অধ্যাদেশের প্রস্তাবনার সংশোধনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ‘উক্ত অধ্যাদেশের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ‘আধা স্বায়ত্তশাসিত’ শব্দগুলো ও চিহ্নগুলো বিলুপ্ত হইবে।’
২০২৪ সালের ১১ নং অধ্যাদেশের ধারা ১–এর সংশোধনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ১–এর উপধারা (১) এ উল্লিখিত ‘আধা স্বায়ত্তশাসিত’ শব্দগুলো ও চিহ্নগুলো বিলুপ্ত হইবে।
২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নং অধ্যাদেশের ধারা ৩–এর সংশোধনের ক্ষেত্রে গেজেটে বলা হয়েছে, ‘এ অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর দফায় (গ) উল্লিখিত ‘আধা স্বায়ত্তশাসিত’ শব্দগুলো ও চিহ্নগুলো বিলুপ্ত হইবে।
২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ নং অধ্যাদেশে ধারা ৩ক এর সন্নিবেশ—‘উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-৩ ক। চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত অন্য বিধানের কার্যকারিতা। এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহের স্ব স্ব নিয়োগ বিধিমালা বা, ক্ষেত্রমত, প্রবিধানমালার কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ (বত্রিশ) বৎসরের অধিক নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে উক্তরূপ নির্ধারিত বয়সসীমা অপরিবর্তিত ও বহাল থাকিবে।’