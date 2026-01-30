৫০তম বিসিএস প্রিলি আজ, ২ লাখ ৯০ হাজার চাকরিপ্রার্থী
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আজ শুক্রবার দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা ও অন্য সাতটি বিভাগীয় শহরের নির্ধারিত কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা শেষ হবে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) জানিয়েছে, দুই ঘণ্টাব্যাপী এই এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ২ লাখ ৯০ হাজার ৯৫১ জন পরীক্ষার্থী।
ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এই আটটি বিভাগীয় শহরের ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা শুরু হবে। পিএসসি জানিয়েছে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট, কেন্দ্র পরিদর্শক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
এ বিসিএসে ২১৫০ জন নিয়োগ পাবেন। ১৭৫৫টি ক্যাডার পদের মধ্যে বেশি নিয়োগ স্বাস্থ্যে ৬৫০ জন। প্রশাসনে ২০০ এবং পুলিশে ১১৭ জন নিয়োগ পাবেন।
পরীক্ষার্থীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা
পিএসসির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে অবশ্যই নিজ নিজ হলের নির্ধারিত কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে পরীক্ষা হলের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর কোনো অবস্থাতেই কোনো পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে বই-পুস্তক, সব ধরনের ঘড়ি (এনালগ বা ডিজিটাল), মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক কার্ড সদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, চাবি ও কোনো ধরনের ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো প্রার্থীর কাছে এসব নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া গেলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পিএসসি জানিয়েছে, প্রতিটি কক্ষে সময় দেখার জন্য দেয়াল ঘড়ি সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের দুই কান দৃশ্যমান রাখতে হবে কানে কোনো শ্রবণযন্ত্র বা আবরণ রাখা যাবে না।
এক নজরে ৫০তমি বিসিএস
এবারের বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৫৫টি ক্যাডার পদের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে (৬৫০ জন)। এছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২০০ এবং পুলিশ ক্যাডারে ১১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে।
৫১তম বিসিএস আসার আগেই ৫০তম বিসিএসের পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে চায় কমিশন। পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম জানান, ‘আমরা 'ওয়ান বিসিএস, ওয়ান ইয়ার' লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছি। ৫০তম বিসিএস থেকেই আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করছি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ফল পর্যন্ত বিসিএসের পুরো প্রক্রিয়াটি ১২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি।’