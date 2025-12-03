বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন
বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ম গ্রেডভুক্ত ‘সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল-যান্ত্রিক)’ পদে নিয়োগের জন্য নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সময়সূচি পরিবর্তন করে একই দিনে ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সময়সূচি পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করা হয়নি।
পূর্বনির্ধারিত সময়
৫ ডিসেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
সকাল ৯:০০টা– বেলা ১১:০০টা
পরিবর্তিত সময়
৫ ডিসেম্বর ২০২৫, শুক্রবার
বিকেল ৩:০০টা–৫:০০টা
পরীক্ষার কেন্দ্র
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন।