ঢাকা ব্যাংকে অফিসার পদে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা ব্যাংক

বেসরকারি ঢাকা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনের শেষ দিন ২১ ফেব্রুয়ারি। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এ পদে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: আরএমডি/বাসেল/ক্রেডিট অথবা ট্রেজারিতে দক্ষতা থাকতে হবে আবেদনকারী প্রার্থীর। এ ছাড়া বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ভালো মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

