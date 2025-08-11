পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ‘ওয়্যারলেস টেকনিশিয়ান/ওয়্যারলেস মেকানিক’ পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে হতে যাওয়া নির্ধারিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পরীক্ষা ২৩ আগস্ট ২০২৫ (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত (রচনামূলক) পরীক্ষার সময়সূচি
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৩ আগস্ট ২০২৫ (শনিবার), বেলা ৩টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
পরীক্ষাকেন্দ্র: প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট (reb.gov.bd) এবং নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
পরীক্ষার্থীদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
* প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো প্রবেশপত্র প্রেরণ করা হবে না। brcb.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে সংগ্রহ করতে হবে।
* ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত প্রবেশপত্রেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। পরীক্ষার নতুন তারিখ ব্যতীত প্রবেশপত্রের অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
* পরীক্ষার হলে মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ব্যাগ ও যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা যাবে না।
* প্রার্থীদের পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে প্রার্থীদের নিজ নিজ আসনে উপস্থিত হতে হবে।
* পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।