বিটিভির ‘ঊর্ধ্বতন হিসাবরক্ষক’ পদের পরীক্ষা স্থগিত
বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘ঊর্ধ্বতন হিসাবরক্ষক’ (১০ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর ২০২৫) পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা স্থগিতের কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে পিএসসির ওয়েবসাইট এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।