গণপূর্ত অধিদপ্তরের ৬৬৯ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও আসন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণপূর্ত অধিদপ্তরের ৮ ক্যাটাগরির ৬৬৯টি শূন্য পদের লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীন সেটআপভুক্ত ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৮ ক্যাটাগরির মোট ৬৬৯টি শূন্য পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সময় ও পদসমূহ

সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত: হিসাব সহকারী, নকশাকার, কার্য সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার সহায়ক এবং অন্যান্য পদ।

বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত: নিরাপত্তা প্রহরী, মালী ও অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা।

পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ

দানিয়া কলেজ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা; খিলগাঁও বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা; আবুধর গিফারী কলেজ, মালিবাগ, ঢাকা; আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আরমানিটোলা, বাবুবাজার, ঢাকা; মিরপুর বাঙলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেকশন-১১ ও ৬, পল্লবী, ঢাকা; কদমতলা পূর্ব বসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কদমতলা, বাসাবো, ঢাকা; সবুজবাগ সরকারি কলেজ, সবুজবাগ, ঢাকা, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, মগবাজার, ঢাকা ও তেজগাঁও মডেল কলেজ, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রবেশপত্র সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং ১, ৬ ও ৯–এ বর্ণিত পদের ক্ষেত্রে টাইপিং পরীক্ষার প্রবেশপত্র লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। ক্রমিক নং ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ পর্যন্ত পদের ক্ষেত্রে pwd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হবে। এই প্রবেশপত্রটি লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

