পিএসসিতে নতুন সদস্য নিয়োগ, সদস্যসংখ্যা ১৯

পিএসসিতে নতুন সদস্য নিয়োগ, সদস্যসংখ্যা ১৯
সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) আরও ১ জন সদস্য নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এ নিয়োগের কথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি এই কর্মকর্তাকে সদস্য পদে নিয়োগ করেছেন। পিএসসির নতুন সদস্য হলেন-এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামাণিক।
সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তার দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাঁদের ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই সময় পর্যন্ত তাঁরা সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
বর্তমানে পিএসসির সদস্যসংখ্যা ১৮। এই নিয়োগের ফলে পিএসসির সদস্যসংখ্যা ১৯ এ দাঁড়াল।