ডাক বিভাগের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

ডাক বিভাগের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা-এর আওতাধীন বিভিন্ন শূন্য পদে লিখিত পরীক্ষার তারিখ, সময় ও কেন্দ্র প্রকাশ করা হয়েছে।
পদগুলো হলে: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর (স্টেনোটাইপিস্ট), উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (টাইপিস্ট), বাবুর্চি/এটেনডেন্ট, গার্ডেনার এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মী (সুইপার)।
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার সকাল ১০.০০ টা হতে ১১.৩০ টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ: খুলনা পাবলিক কলেজ (বয়রা, খুলনা), খুলনা সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (বয়রা, খুলনা) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
প্রবেশপত্র সংগ্রহ: যোগ্য প্রার্থীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তাদের User ID এবং Password ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।